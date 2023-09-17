Китайский стеклопакет, грязь во всех щелях: что на самом деле творилось в шоу «Квартирный вопрос»

В начале нулевых огромной популярностью пользовалось шоу «Квартирный вопрос». Люди с удовольствием смотрели, как типовые жилища превращаются в произведения дизайнерского искусства. Но изнанка проекта была вовсе не такой красивой.

Многие участники «Квартирного вопроса» впоследствии жаловались, что их дома ремонт от дизайнеров телеканала просто испортил. Для зрителей время пролетало мгновенно, но владельцам приходилось съезжать на месяц или полтора, самим вывозить все вещи.

На первый взгляд, обновленные комнаты выглядели красивыми, но часто оказывались неудобными и некачественными. Стильный бетонный пол впитывал в себя грязь и масло, а вместо обещанных немецких окон устанавливали дешевые китайские копии. Одной из участниц строители за полтора месяца испортили новенькую сауну. Работая над ремонтом террасы, рабочие мылись прямо на месте. После себя они оставили море грязи и испорченную сантехнику.