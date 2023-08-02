Китайский гороскоп на август радует: узнайте, какой день выдастся для вас особенно счастливым

Последний месяц лета готовит большие перемены для многих знаков китайского гороскопа. Кого-то ждет финансовый успех, а кого-то — расставание со второй половинкой. При этом удача не обойдет стороной никого в последний месяц лета.

Крыса

Самый счастливый день — 23 августа.

Успех не пройдет мимо Крыс, но им нужно самим заботиться о своем счастье. Только правильные решения приведут к благополучию, а неверный выбор может навлечь серьезные беды.

Бык

Самый счастливый день — 15 августа.

Быков ждет удача, однако им нужно внимательнее отнестись к своему окружению. Недоброжелатели постараются разрушить их планы, поэтому нужно обходить корыстных советчиков стороной, чтобы добиться успеха.

Тигр

Самый счастливый день — 7 августа.

Представителям этого знака нужно сконцентрироваться на одном приоритетном деле. Одновременная работа над всеми задачами точно не даст положительных результатов и лишь отнимет время, которое можно было бы провести с пользой.

Кролик

Самый счастливый день — 12 августа.

Кроликам можно рассчитывать на удачу в этом месяце. Но добиться успеха они смогут лишь внимательно слушая свое сердце. Интуиция не подведет представителей этого знака и поможет принять правильные решения.

Дракон

Самый счастливый день — 31 августа.

Астрологи рекомендуют представителям этого знака заняться собственной внешностью. Август будет приятным месяцем для обновления гардероба. При этом потратиться можно не только на базовые вещи, но и на дорогие костюмы, которые прослужат долгие годы.

Змея

Самый счастливый день — 29 августа.

Змеям нужно внимательно отнестись к сфере финансов. Их удачные инвестиции приведут к большому успеху и благополучию. Но одалживать деньги в ближайшие недели нужно с большой осторожностью, ведь их можно лишиться навсегда.

Лошадь

Самые счастливые дни — 27 и 28 августа.

Представителям этого знака нужно сконцентрироваться на образовании. Любое знание, которое поможет им стать лучше, в итоге приведет к большому успеху и благополучию.

Коза

Самый счастливый день — 30 августа.

Коз ждет завершение жизненного цикла. Долгосрочный проект на работе подойдет к концу, а ремонт, который тянется несколько месяцев, наконец-то будет завершен.

Обезьяна

Самый счастливый день — 1 августа.

Астрологи рекомендуют Обезьянам прислушиваться к собственной интуиции. Внутреннее чутье поможет им принимать правильные решения. Однако не нужно забывать и об осторожности и оставить рискованные идеи на начало осени.

Петух

Самый счастливый день — 21 августа.

Главное оружие представителей этого знака — разум. Петухам нужно обдумывать все принимаемые решение и отказаться от спонтанности. И только так им удастся добиться успеха.

Собака

Самые счастливые дни — 22 и 23 августа.

Собакам нужно восстановить свои отношения с близкими, так как им может понадобиться поддержка родных. Астрологи советуют представителям этого знака беречь силы и внимательно относиться к расходам, ведь уже в начале осени их жизнь может полностью измениться.

Свинья

Самый счастливый день — 25 августа.

Свиней ждут больше перемены в личной жизни. Многие отношения будут разрушены, а кризисы приведут к расставаниям. Спасет же от переживаний только творчество, которому стоит посвятить все свободное время.