Китайский гороскоп на август радует: узнайте, какой день выдастся для вас особенно счастливым
Звезды приготовили что-то хорошее для каждого знака.
Последний месяц лета готовит большие перемены для многих знаков китайского гороскопа. Кого-то ждет финансовый успех, а кого-то — расставание со второй половинкой. При этом удача не обойдет стороной никого в последний месяц лета.
Крыса
Самый счастливый день — 23 августа.
Успех не пройдет мимо Крыс, но им нужно самим заботиться о своем счастье. Только правильные решения приведут к благополучию, а неверный выбор может навлечь серьезные беды.
Бык
Самый счастливый день — 15 августа.
Быков ждет удача, однако им нужно внимательнее отнестись к своему окружению. Недоброжелатели постараются разрушить их планы, поэтому нужно обходить корыстных советчиков стороной, чтобы добиться успеха.
Тигр
Самый счастливый день — 7 августа.
Представителям этого знака нужно сконцентрироваться на одном приоритетном деле. Одновременная работа над всеми задачами точно не даст положительных результатов и лишь отнимет время, которое можно было бы провести с пользой.
Кролик
Самый счастливый день — 12 августа.
Кроликам можно рассчитывать на удачу в этом месяце. Но добиться успеха они смогут лишь внимательно слушая свое сердце. Интуиция не подведет представителей этого знака и поможет принять правильные решения.
Дракон
Самый счастливый день — 31 августа.
Астрологи рекомендуют представителям этого знака заняться собственной внешностью. Август будет приятным месяцем для обновления гардероба. При этом потратиться можно не только на базовые вещи, но и на дорогие костюмы, которые прослужат долгие годы.
Змея
Самый счастливый день — 29 августа.
Змеям нужно внимательно отнестись к сфере финансов. Их удачные инвестиции приведут к большому успеху и благополучию. Но одалживать деньги в ближайшие недели нужно с большой осторожностью, ведь их можно лишиться навсегда.
Лошадь
Самые счастливые дни — 27 и 28 августа.
Представителям этого знака нужно сконцентрироваться на образовании. Любое знание, которое поможет им стать лучше, в итоге приведет к большому успеху и благополучию.
Коза
Самый счастливый день — 30 августа.
Коз ждет завершение жизненного цикла. Долгосрочный проект на работе подойдет к концу, а ремонт, который тянется несколько месяцев, наконец-то будет завершен.
Обезьяна
Самый счастливый день — 1 августа.
Астрологи рекомендуют Обезьянам прислушиваться к собственной интуиции. Внутреннее чутье поможет им принимать правильные решения. Однако не нужно забывать и об осторожности и оставить рискованные идеи на начало осени.
Петух
Самый счастливый день — 21 августа.
Главное оружие представителей этого знака — разум. Петухам нужно обдумывать все принимаемые решение и отказаться от спонтанности. И только так им удастся добиться успеха.
Собака
Самые счастливые дни — 22 и 23 августа.
Собакам нужно восстановить свои отношения с близкими, так как им может понадобиться поддержка родных. Астрологи советуют представителям этого знака беречь силы и внимательно относиться к расходам, ведь уже в начале осени их жизнь может полностью измениться.
Свинья
Самый счастливый день — 25 августа.
Свиней ждут больше перемены в личной жизни. Многие отношения будут разрушены, а кризисы приведут к расставаниям. Спасет же от переживаний только творчество, которому стоит посвятить все свободное время.