Китайский гороскоп на 2024 год: Зеленый Дракон подготовил сюрприз для 6 знаков зодиака

2024 год принесет всем знакам китайского гороскопа тысячу и один неожиданный поворот судьбы. Одно объединяет и Крысу, и Петуха, и Лошадь — скучать в грядущем году не придется. Кстати, Дракон только «запугивает». Год всегда сулит успех и удачу тем, кто верит и идет к своей цели.

Крыса

Знак будет постоянно стоять перед выбором. Развилка двух дорог — норма 2024 года. Крысам стоит сделать глубокий вдох и отдаться переменам, тогда успех у них в кармане: как финансовый, так и карьерный.

Бык

Быкам, к сожалению, светит в будущем году изрядный стресс благодаря проделкам Дракона. Коснется и работы, и личной жизни. Однако главное — спокойствие, так велел даже Карлсон. Суть цели года заключается в том, чтобы найти баланс между работой и личной жизнью.

Тигр

У Тигров будет динамичный и скоростной год. Пролетит как одно мгновение. Главное, успеть наметить цели и в этой гонке плавно их реализовывать. Дракон мешать не будет. Тигра ждет продуктивный и успешный период.

Кролик

Кроликам год подарит позитивные перемены и так же, как крысам, муки выбора. Выбрав правильный путь, вы обретете гармонию и удачу. Неправильный выбор не сулит ничего фатального, но сильно отбросит назад в идеях и планах.

Дракон

Несмотря на то, что это «ваш» год, он сулит не только победы, но и поражения. Правда после неудач вы сделаете выводы и поймете: все не зря, все это зачем-то было нужно.

Змея

Змеи должны мыслить логически и аналитически. Не поддавшись эмоциям и гневу, добьетесь больших успехов. В любви — без перемен. В карьере возможны как взлеты, так и падения. Главное в этом году — не терять над собой контроль.