«Как мумия восковая»: китайская школьница сделала 300 операций, но стало только хуже

Жительница Китая Чжоу Чуна с детства сталкивалась с насмешками сверстников из-за своей внешности. Из-за этого в 13 лет она решилась на первую операцию по изменению формы век. А уже после решила, что должна постоянно модернизировать себя.

Так, за прошедшие годы девушка сделала уже более 200 процедур. Например, блогер изменяла форму ушной раковины, груди, шеи, сделала липосакцию. На все процедуры она потратила свыше 600 тысяч долларов, а о каждом шаге рассказывает в своих социальных сетях.

При этом Чжоу не переживает, что хирургические вмешательства уже начали приводить к серьезным проблемам со здоровьем. Например, после одной из анестезий она потеряла память, а липосакция спровоцировала обвисание кожи.

Знаменитость не скрывает, что намерена и дальше ложиться под нож хирурга, так как никогда не будет довольна своей внешностью. Она не готова слушать мнение публики, которая умоляет ее остановиться, и собирается постоянно улучшать себя.