Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»

Жанна Специальная красиво вышла из декретного отпуска. Блондинка одержала победу в конкурсе «Миссис Россия-2023», в котором принимали участие замужние женщины и мамы.

Теперь в Сети активно обсуждают обладательницу короны. Россияне не в восторге от победительницы. Одни не верят, что к 32 годам она успела получить четыре высших образования. Вторые недовольны тем, что своей дочери Специальная дала необычное нерусское имя — Амелия. Третьи полагают, что первое место красавица с юга забрала только благодаря богатому мужу.

К тому же интернет-пользователи не оценили внешность Специальной. В Сети ее сравнивают с китайской копией куклы Барби. Многих возмущает, что Жанна злоупотребляет ретушью. Кроме того, хейтеры отмечают, что без профессионального макияжа ей далеко до идеала.