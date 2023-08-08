Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Хейтеры оказались безжалостны.
Жанна Специальная красиво вышла из декретного отпуска. Блондинка одержала победу в конкурсе «Миссис Россия-2023», в котором принимали участие замужние женщины и мамы.
Теперь в Сети активно обсуждают обладательницу короны. Россияне не в восторге от победительницы. Одни не верят, что к 32 годам она успела получить четыре высших образования. Вторые недовольны тем, что своей дочери Специальная дала необычное нерусское имя — Амелия. Третьи полагают, что первое место красавица с юга забрала только благодаря богатому мужу.
К тому же интернет-пользователи не оценили внешность Специальной. В Сети ее сравнивают с китайской копией куклы Барби. Многих возмущает, что Жанна злоупотребляет ретушью. Кроме того, хейтеры отмечают, что без профессионального макияжа ей далеко до идеала.
«Посмотрела первое фото — красотка! А потом пошли фото без фотошопа», «Лицо с конкурсной фотографии не имеет ничего общего с остальными фотографиями. Куда подевалась „Барби“?», «Без конкурсного макияжа совсем другой человек», — глумится народ над победительницей.