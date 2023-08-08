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Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»

8 августа 2023 19:45
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»

Хейтеры оказались безжалостны.

Жанна Специальная красиво вышла из декретного отпуска. Блондинка одержала победу в конкурсе «Миссис Россия-2023», в котором принимали участие замужние женщины и мамы.

Теперь в Сети активно обсуждают обладательницу короны. Россияне не в восторге от победительницы. Одни не верят, что к 32 годам она успела получить четыре высших образования. Вторые недовольны тем, что своей дочери Специальная дала необычное нерусское имя — Амелия. Третьи полагают, что первое место красавица с юга забрала только благодаря богатому мужу.

К тому же интернет-пользователи не оценили внешность Специальной. В Сети ее сравнивают с китайской копией куклы Барби. Многих возмущает, что Жанна злоупотребляет ретушью. Кроме того, хейтеры отмечают, что без профессионального макияжа ей далеко до идеала.

Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»

«Посмотрела первое фото — красотка! А потом пошли фото без фотошопа», «Лицо с конкурсной фотографии не имеет ничего общего с остальными фотографиями. Куда подевалась „Барби“?», «Без конкурсного макияжа совсем другой человек», — глумится народ над победительницей.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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