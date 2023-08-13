Китайцы схватились за телефоны, увидев Рудковскую и Гном Гномыча: что с ними было не так

Яна Рудковская рассказала о поездке на гастроли в Пекин. Туда они отправились всей семьей: вместе с Евгением Плющенко и их сыном Сашей, известным всем как Гном Гномыч. В социальных сетях женщина поделилась не только свежими снимками с сыном, но и историей их путешествия в китайскую столицу. Общение с азиатами оказалось очень необычным.

Довольная жена Евгения Плющенко рассказала, что они полакомились местной кухней, в том числе и знаменитой уткой по-пекински. Суп из черепахи они единогласно отвергли. Русских, как оказалось, в Китае очень любят. Встретили семейство Плющенко и Рудковской с большим радушием. Но вот взаимодействие с местными жителями оказалось затруднено.

Продюсер удивилась, что в Пекине почти никто не знает английского языка. Из-за этого общаться постоянно приходилось через переводчик. Стоило обратиться к кому-то из китайцев, как тот тут же лез за телефоном.