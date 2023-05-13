Китайцы сходят с ума по советскому фильму: у нас популярен, но не настолько

Военная драма «А зори здесь тихие» была представлена советскому зрителю в начале 70-х и мгновенно стала всесоюзным хитом. Миллионы поклонников не могли оторваться от трагичной истории девушек-зенитчиц и осыпали режиссерскую работу Станислава Ростоцкого комплиментами. При этом популярным фильм стал не только на территории СССР.

Как оказалось, китайские зрители тоже высоко оценили картину. Сразу же после выхода в прокат на родине лента была показана и в соседней стране, где стала одним из самых популярных иностранных фильмов. Миллионы человек не отрывались от экранов, и даже руководство страны расхваливало картину.

И до сих пор военная драма не теряет популярности в КНР. Несколько лет назад местные кинематографисты даже выпустили свою версию, уложив повесть Бориса Васильева в 20 эпизодов. А все роли в сериале были отданы российским артистам, чтобы полностью соответствовать литературному источнику.