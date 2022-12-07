Китаянку сдали в детдом из-за уродства – теперь она украшает обложки модных журналов (фото)

Рождение ребенка в китайской семье — долгожданный день. Из-за ограничений рождаемости в стране родители мечтают о малыше конкретного пола, понимая, что подарить ему братика или сестренку уже не смогут. Каково же было разочарование одной супружеской четы китайцев, когда у них родилась дочка-альбинос.

Родители безжалостно бросили девочку на произвол и сдали в детдом, положив у порога учреждения. К счастью, Сюэли Аббинг недолго пробыла в приюте. Когда ей исполнилось три года, девочку удочерила семья из Нидерландов. Их не испугала экзотическая внешность ребенка, более того, они без устали напоминали ей о ее особенной красоте.

Сейчас биологическим родителям Сюэли остается только кусать локти. С 11 лет девочка начала участвовать в профессиональных фотосессиях. Она появлялась на страницах модных журналов и выходила на подиумы. А в 16 лет Аббинг стала героиней обложки итальянского Vogue. Девушка считает, что своим примером она повышает осведомленность окружающих об альбинизме.