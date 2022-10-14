Китаянка сделала пластику 100 раз, став живой куклой: почему она недовольна

Имя китаянки Ву Цзяочень ничего не скажет россиянам. Но многие из них наверняка знают звезду социальных сетей по имени Эбби, у которой имеются миллионы подписчиков. Она хозяйка двух клиник пластической хирургии в столице Китая. Изменение внешности стало смыслом и ее собственной жизни, ведь Эбби перенесла уже 100 пластических операций, став похожей на ожившую куклу.

Впервые она легла под нож хирурга в 14 лет, когда ей удалили лишний жир на бедрах в ходе липосакции. А затем Эбби поняла, что благодаря операциям она с легкостью может стать стройнее и красивее. Девушка с тех пор неоднократно меняла свою внешность с помощью врачей: форму носа, разрез глаз, овал лица, вставляла импланты и проводила другие вмешательства.

Но, пережив такое количество операций и потратив на них почти 500 тысяч долларов, Эбби все равно остается недовольной. Китаянка признает, что пластическая хирургия стала для нее настоящей зависимостью, и жалеет о том, что впервые оказалась на операционном столе так рано. «Пластика прибавляет очков моей внешности, но жизнь от этого красивее не становится», — с грустью рассказала она изданию The Guardian.