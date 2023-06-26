Китаянка попробовала три популярных русских блюда: такой реакции точно не ожидаете

Российская кухня привлекает множество любителей гастрономии со всего мира. Туристы из самых далеких стран отправляются в путешествие, чтобы попробовать солянку, холодец и другие необычные блюда. Однако далеко не всем туристам по вкусу приходятся такие вкусовые сочетания.

Так, по словам Макса Колгина, который поделился историей в своем Дзен-канале, не так давно он отправился с подругой из Китая в ресторан российской кухни. Чтобы удивить спутницу, он заказал суп щи, картофельное пюре с котлетой по-киевски и блины с красной икрой. И ни одно из блюд не вызвало восторга у девушки.

Как отметила спутница блогера, щи показались ей слишком кислыми. А котлета по-киевски испугала вытекающим маслом. Девушка призналась, что не готова есть такое блюдо. И красная икра, считающаяся деликатесом во многих странах, отпугнула ее откровенным морским запахом.

В итоге подруга блогера осталась абсолютно недовольна ужином. Она не оценила ни сочетания вкусов, ни подачу, ни ингредиенты и текстуру привычных блюд русской кухни, отметив, как сильно они отличаются от популярных в ее родной стране.