Китаянка не спала 40 лет: разгадка этого феномена потрясла даже врачей

Ли Чжаньин привлекла внимание мирового сообщества, когда призналась, что не спала 40 лет. Якобы она не могла уснуть, поэтому каждую ночь отправлялась заниматься домашними делами. Ее соседи, а также супруг подтверждали эту теорию.

Первое время специалисты, которые активно изучали феномен Ли, были уверены в правдивости ее версии. Они ставили многочисленные эксперименты, но пациентка действительно не засыпала ни на минуту и выглядела бодрой. Однако не так давно им все же удалось найти правду.

Как оказалось, на самом деле Ли спит, но не так, как все люди. По данным исследователей из Центра медицины сна в Пекине, она спит, но делает это с открытыми глазами. При этом женщина может общаться с людьми вокруг. По мнению врачей, Ли страдает от редкой формы лунатизма и каждую ночь впадает в своеобразный сонный транс, из-за чего даже не замечает, что на самом деле у нее полноценный сон.

Сама Ли до последнего не знала, что с ней происходит. Она была уверена, что в течение 40 лет ни разу не спала как все обычные люди и долгое время переживала по этому поводу.