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Китаянка из «Такси 3» обманула время: ее фигуре позавидует любая школьница

26 июня 2023 09:30
Китаянка из «Такси 3» обманула время: ее фигуре позавидует любая школьница

Повезло с генетикой.

Франшиза «Такси» стартовала в далеком 1998 году. На данный момент вышло пять частей картины, в каждой из которой были свои яркие персонажи. В «Такси-3» миллионы сердец покорила Бай Лин, сыгравшая предводительницу банды.

Китаянке пришлось специально для роли выучить французский язык. Лин уже была известна в Голливуде благодаря фильмам «Анна и король», «Никсон», «Ворон», однако Киу стала одной из ее самых запоминающихся ролей.

Глядя на Бай Лин, трудно поверить, что красотке уже 56 лет.

Артистка смогла сохранить девичью стройность, и ее формы до сих пор завораживают мужчин. Неудивительно, что такой внешность знаменитость все еще востребована в кино.

Китаянка из «Такси 3» обманула время: ее фигуре позавидует любая школьница
Фото: соцсети, кадр из фильма «Такси 3» (2002)
Алла Новикова
Алла Новикова
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