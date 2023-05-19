Китаянка бросила дочь в приюте из-за пугающей внешности: она выросла, и все ахнули

Несмотря на то, что на дворе XXI век, в цивилизованном и развитом Китае продолжают сохраняться и культивироваться варварские традиции прошлого. Одна из них — это считать детей, рожденных альбиносами, страшным проклятием и избавляться от них.

Так и случилось Сюэли. Новорожденная оказалась непосильным бременем для «верующих» родителей, и они сдали ее в приют. Правда, скорее всего, сейчас кусают локти от досады.

Девчонка-альбинос, покинутая самыми близкими, нашла силы выбиться в люди и стала одной из самых узнаваемых и популярных моделей в мире. Тем самым Сюэли доказала, что жуткая традиция и домыслы про отсутствие будущего у детей-альбиносов — это бредни, о которых давно пора забыть.

Сейчас Сюэли живет в Нидерландах и «отбивается» от предложений о модельных контрактах. Но у ее альбинизма есть лишь один неприятный аспект. Девушка с трудом переносит яркий свет из-за особого строения своих глаз. О тяжелом детстве и предательстве родных отца и матери она давно не вспоминает.