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«Исключительное тщеславие»: Киркорова при всех подняли на смех, и не зря

13 августа 2022 08:00
«Исключительное тщеславие»: Киркорова при всех подняли на смех, и не зря

Артист усомнился в своем королевском статусе?

Филипп Киркоров всегда желанная звезда для организаторов концертов, но не всегда простая во взаимодействии. У музыканта обширный райдер с техническими требованиями к аппаратуре, звуку, свету и месту проведения шоу, а также личными капризами.

Певец требует президентский люкс, лимузин, зеркало в гримерной в полный рост (который достигает 205 сантиметров) и не только. Самым странным пунктом в райдере Киркорова многие считают требование перед концертами показывать на местном телевидении его видеоклипы и документальный фильм о себе.

Хотя это легко можно оправдать продуманной рекламной кампанией, над исполнителем потешаются, якобы королю поп-музыки не пристало напоминать о себе рядовым слушателям.

«Это исключительное тщеславие Филиппа Киркорова, которое вписано в его райдер, и я думаю, над этим пунктом организаторы концертов ржут будь здоров», — отметил светский репортер Павел Мавриди в эфире передачи «10 самых».

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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