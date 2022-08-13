«Исключительное тщеславие»: Киркорова при всех подняли на смех, и не зря

Филипп Киркоров всегда желанная звезда для организаторов концертов, но не всегда простая во взаимодействии. У музыканта обширный райдер с техническими требованиями к аппаратуре, звуку, свету и месту проведения шоу, а также личными капризами.

Певец требует президентский люкс, лимузин, зеркало в гримерной в полный рост (который достигает 205 сантиметров) и не только. Самым странным пунктом в райдере Киркорова многие считают требование перед концертами показывать на местном телевидении его видеоклипы и документальный фильм о себе.

Хотя это легко можно оправдать продуманной рекламной кампанией, над исполнителем потешаются, якобы королю поп-музыки не пристало напоминать о себе рядовым слушателям.