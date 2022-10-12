Киркорова не узнать: неудачное омоложение вызвало оторопь

Филипп Киркоров всегда славился своей любовью к нарядам, но теперь артист захотел более дерзких экспериментов с внешностью. Музыкант дал первый концерт в рамках своего юбилейного осеннего тура и предстал перед изумленной публикой в новом образе.

Видеоотрывком выступления экс-супруг Аллы Пугачевой поделился в социальных сетях. В подписи к ролику он и словом не обмолвился о своем преображении. Однако фанаты заметили, что исполнитель изменил не только цвет волос, отдав предпочтение блонду, но и их длину.

При этом шевелюра артиста, которого многие попросту не узнали, мало кому понравилась. Такое омоложение знаменитости вызвало оторопь у пользователей Сети. «Кошмар, что у Фили с волосами, как долго он их не мыл?», «Я думала, это доширак», «Это что за кудри?», «Это смесь Леонтьева с мушкетером», — обменялись мнениями подписчики в комментариях к публикации.