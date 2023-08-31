Киркоров все-таки оказался отцом сына Стоцкой: певица сама обмолвилась после родов

Своей популярностью Анастасия Стоцкая во многом обязана Филиппу Киркорову. Благодаря протекции короля российской эстрады певица попала в мюзикл «Чикаго», положивший начало ее популярности. Филипп Бедросович взял над артисткой шефство, и это пошло на пользу ее карьере. Их плодотворное сотрудничество стало причиной самых разных сплетен.

Стоцкой и Киркорову приписывали неформальные отношения, а многие даже были уверены, что своего первенца Анастасия родила от наставника. С годами эти подозрения лишь усилились: достаточно посмотреть на фото подросшего Саши, чтобы убедиться в его очевидном сходстве с поп-королем. У мальчика такие же жгучие черные волосы, выразительные глаза и черты лица, как у Киркорова.

Устав от пересудов и сплетен, Стоцкая наконец-то решилась на признание. Она действительно хотела, чтобы Филипп Бедросович стал отцом ее ребенка, но лишь крестным. Однако неизвестно, принял ли Киркоров предложение Анастасии стать духовным наставником ее сына.