Киркоров впервые за долгое время обратился к Пугачевой: касается возвращения в Россию

Филипп Киркоров на протяжении долгого времени предпочитал избегать вопросов о переезде Аллы Пугачевой вместе с семьей в Израиль. Теперь же певец неожиданно для публики выступил с обращением в адрес бывшей жены.

Музыкант озвучил свою позицию довольно оригинальным способом. Путешествуя по Италии, исполнитель снял себя на видео, которое сопроводил песней Примадонны «Ностальгия в Риме». Кроме того, артист дополнил ролик архивными кадрами с выступления Пугачевой, где она поет:

«Домой, домой, я больше не могу. По лестницам чужим бродить устала».

Также в тексте композиции певица призывает не судить ее строго.

Интернет-пользователи решили, что выбор трека Киркоровым был сделан неслучайно. Одни посчитали, что Филипп Бедросович призывает экс-возлюбленную скорее вернуться на родину.

«Точно подобрана песня! В нужное время, в нужном месте, с большим намеком на происходящее в жизни. В гостях хорошо, а дома лучше», — заметил один из подписчиков.

Другие пришли к выводу о том, что Киркоров, напротив, не осуждает певицу за ее выбор.

«Спасибо вам за этот жест в поддержку Аллы», — гласит один из комментариев под постом.

Были и такие, кто раскритиковал звезду за желание получить свою порцию хайпа и призвал Киркорова оставить Пугачеву в покое.