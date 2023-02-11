Киркоров тринадцать лет скрывал постыдный поступок, но правда вышла наружу

Филипп Киркоров не из тех звезд отечественного шоу-бизнеса, кто избегает внимания поклонников и журналистов. Напротив, в отличие от многих коллег, певец нередко дает интервью, в которых искренне отвечает даже на самые каверзные вопросы. При этом музыканту долгое время удавалось скрывать от публики один весьма трагичный эпизод из своего прошлого.

В 2004 году звезду обвинили в убийстве. Артист давал сольный концерт в одном из клубов США, где его сопровождали двое охранников. В какой-то момент Киркоров решил спуститься в зал к зрителям и оттолкнул от себя одного из сотрудников охраны. Мужчина не сумел устоять на ногах и упал, ударившись головой о ступеньку. Уже в больнице у пострадавшего случился инсульт, в результате которого он скончался.

Экс-супруг Пугачевой тяжело переживал из-за случившегося, но виноватым себя не считал. Исполнитель объяснил свой поступок тем, что его ослепил яркий свет прожектора, из-за чего он сначала не рассчитал силу толчка, а после не заметил, что охранник упал. Суд над исполнителем шел в течение шести лет — в результате его оправдали. Правду же Киркоров раскрыл лишь в 2017 году, когда стал гостем одного из популярных телешоу.