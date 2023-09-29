Киркоров тайно сделал очередную операцию: «вся страна откроет рот, когда увидит»

Филипп Киркоров в последнее время не устает удивлять публику своим телом. Артист активно молодится и не стесняется прибегать для этого к различным операциям. Помогает поп-королю получить тело мечты звездный пластический хирург Тимур Хайдаров. В одном из свежих интервью врач рассказал, что певец готовится к очередному преображению.

Подробности он раскрывать не стал, но пообещал, что обновление будет шокирующим.

«Скоро вообще вся страна откроет рот», — заявил Хайдаров на интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

По словам хирурга, сам Филипп в восторге от того, как стало выглядеть его тело. Прокомментировал Тимур и слухи о том, что после многочисленных процедур у Киркорова стали странно торчать соски. По словам Хайдарова, этой части тела он вообще не касался, так что фигура поп-короля выглядит отлично и естественно.