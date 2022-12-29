Киркоров столкнулся с новой бедой: в 55 лет выставлять такое напоказ неприлично

Еще совсем недавно Филипп Киркоров хвалился на публику своей «неземной красотой». Король отечественной эстрады признался, что сделал пластическую операцию у одного из самых известных хирургов страны. Переменами в своей внешности артист был доволен, но теперь он столкнулся с новой бедой.

Если на лице певца нет ни единой морщинки, то с волосами у него явно что-то не так. В 55 лет выставлять такое напоказ неприлично, тем не менее экс-супруг Аллы Пугачевой не смог скрыть того, что рискует остаться совершенно лысым. Как пишет Telegram-канал «Бабка на лавке », около 10 лет назад Киркоров сделал операцию по пересадке волос. Кажется, эффект от нее сходит на нет.

В Сеть попали фотографии исполнителя, на которых отчетливо видно, что на его голове вновь появились залысины. Поклонникам остается только гадать, что же предпримет Филипп Бедросович — последует примеру Андрея Малахова и наденет парик или же вновь обратится за помощью специалистов.