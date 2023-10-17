Киркоров согласился на сомнительную авантюру ради костюма с перьями: звезды таким обычно брезгуют

В душе поп-король все тот же простой парень.

Самооценке Филиппа Киркова можно только позавидовать. Певец постоянно подчеркивает свой звездный статус, указывая простым смертным на «их место». Однако исполнитель был таким капризным и скандальным далеко не всегда. Оказывается, ничто человеческое артисту не чуждо, и ради дела поп-король может забыть о своем высоком положении.

Звездный директор Виктор Юдин рассказал о забавном эпизоде с участием Киркорова. Однажды артист опаздывал в Дом моды на Кузнецком мосту: вероятно, спешил за очередным концертным костюмом с блестками и перьями. И тогда он обратился за помощью к Юдину. Директор нашел нестандартный выход из ситуации.

Виктор Юдин предложил исполнителю прокатиться на его «Оке», стоявшей возле дома. Делать было нечего. Киркоров, совсем не смутившись, помчался до пункта назначения на отечественном авто, как рассказал экс-директор артиста «Экспресс газете».