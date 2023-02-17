Киркоров раскрыл страшную тайну: как в СССР запрещали песню Пугачевой «Все могут короли»

Алла Пугачева представила композицию «Все могу короли» в 1976 году, а спустя два года она попала в ее первый сольный альбом. Песня до сих пор считается одной из самых популярных в репертуаре Примадонны, однако артистка далеко не сразу могла свободно ее исполнять.

Как рассказал Филипп Киркоров в шоу «Маска», руководству партии и цензорам совсем не понравилась композиция «Все могут короли». Уже после выхода ее запретили везде, убрали из эфира радиостанций и не разрешали Пугачевой петь ее на концертах.

В течение года Примадонна не имела возможности исполнить композицию, но однажды ей удалось исправить ситуацию. Чиновники выбрали именно ее, чтобы представлять страну на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии, но у певицы было свое условие. Она заявила, что лично выберет песню для фестиваля и остановилась на запретных «Королях».

В итоге цензорам пришлось снять запрет. «Золотой Орфей» транслировался на всю страну в прямом эфире, и после того, как Пугачева исполнила песню для всех граждан СССР, запрещать ее было бессмысленно.