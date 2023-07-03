Киркоров публично разрыдался по абсолютно неожиданной причине: что случилось

Филипп Киркоров почтил своим присутствием пресс-конференцию, приуроченную к ребрендингу лейбла RockFam. Светское мероприятие закончилось для него большим потрясением. Музыкант был настолько шокирован, что разрыдался прямо на глазах у изумленной публики.

До такого состояния поп-короля отечественной эстрады довели поклонники. От них экс-супруг Пугачевой получил уникальный презент. Фанаты, зная изысканный вкус певца, заказали его портрет, написанный не на обычном холсте, а на коже бизона.

Отдельным украшением стала рама, которую инкрустировали камнями. Такое произведение искусства не могло не тронуть исполнителя, который является большим ценителем единственных в своем роде вещей. Увидев картину, Киркоров разрыдался от умиления, чего от него явно не ожидали. «Не могу сдержать эмоций. Настолько трогательно», — приводит слова смутившегося исполнителя портал Woman.