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Киркоров постоянно называет себя болгарином, но это ложь: правду выдала одна деталь

13 июня 2023 20:30
Киркоров постоянно называет себя болгарином, но это ложь: правду выдала одна деталь

Звезду вывели на чистую воду.

Филипп Киркоров долгое время выдавал желаемое за действительное. Артист до сих пор пытается водить поклонников за нос, но правда о нем вышла наружу.

Поп-король отечественной эстрады постоянно называет себя болгарином. На самом же деле в жилах артиста течет иная кровь. Бывший муж Аллы Пугачевой появился на свет в городе Варна, расположенном в Болгарии. Пожалуй, это все, что связывает знаменитость с этой страной.

О том, что среди родственников Филиппа Бедросовича нет болгар, поведал Герман Ананянц. В беседе с порталом «Экспресс газета» он отметил, что отец исполнителя — чистокровный армянин с фамилией Крикорян, а его мама — еврейка, которая была оперной певицей в Болгарии.

Остается лишь догадываться, почему Киркоров «придумал» себе другое происхождение. Сам певец откровенничать на эту тему не желает.

Фото: GlobalLookPress
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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