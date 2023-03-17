Киркоров показал своих повзрослевших детей: народ в ужасе (фото)

Филипп Киркоров впервые стал отцом в 2011 году, когда на свет появилась его дочь Алла-Виктория, а уже спустя год родился его сын Мартин. Прославленный артист самостоятельно занимается воспитанием наследников, регулярно рассказывая об их жизни в своих социальных сетях.

Например, не так давно музыкант поделился серией снимков, которые сделал во время семейного отдыха в Дубае. На всех фотографиях наследники артиста наслаждаются отдыхом на курорте и стараются себе ни в чем не отказывать.

Подписчики Киркорова не оставили без внимания трогательную публикацию. Поклонники с удивлением отметили, как сильно они выросли и как дети, рожденные от суррогатной матери, похожи на своего отца. При этом, как пишут фанаты, у самих Аллы-Виктории и Мартина между собой совсем нет сходства.