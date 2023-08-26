Киркоров побрился впервые за десятки лет: макушка коричневая и с проплешинами

Филипп Киркоров уже много лет называется королем российской эстрады. С годами артист прилагает все больше усилий, чтобы сохранить свою внешность. Но годы все-таки берут свое: последнее видео в социальных сетях это доказало.

В кадре певец продемонстрировал, как отдыхает на море в Греции. Пользователям показалось, что Киркоров выглядит очень потрепанным. Когда-то он покорял всех роскошной шевелюрой, теперь же от нее осталось одно название. Вместо кудрей на голове артиста «красуется» короткий ежик снежно-белых волос и внушительные залысины. Поп-король сильно загорел, и даже кожа головы под редеющими волосами приобрела шоколадный оттенок.

Пользователи Сети восприняли такие перемены во внешности кумира неблагосклонно.