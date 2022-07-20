Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило

Филипп Киркоров прокомментировал критику своих модных образов. Многие поклонники уверены, что артист чересчур ярко одевается.

По словам музыканта, он регулярно сталкивается с осуждением своего эффектного стиля. Поклонники оставляют гневные сообщения в его социальных сетях, а эксперты не стесняются публично обсуждать его знаменитую гардеробную и наряды именитых домов мод. Однако, как оказалось, подобные нападки не задевают Киркорова, ведь он прекрасно знает, как ярко выглядит.

«Да, я клоун», — цитирует слова певца портал Prozvezd.info .

Как признался артист, он не стыдится подобных сравнений, ведь жизнь его семьи и все его детство связаны с цирком. На самом деле Киркорова вдохновляют и окрыляют нападки пользователей Сети, так что он даже в 55 лет с гордостью носит образ клоуна.