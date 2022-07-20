Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Музыкант не смог пройти мимо армии ненавистников.
Филипп Киркоров прокомментировал критику своих модных образов. Многие поклонники уверены, что артист чересчур ярко одевается.
По словам музыканта, он регулярно сталкивается с осуждением своего эффектного стиля. Поклонники оставляют гневные сообщения в его социальных сетях, а эксперты не стесняются публично обсуждать его знаменитую гардеробную и наряды именитых домов мод. Однако, как оказалось, подобные нападки не задевают Киркорова, ведь он прекрасно знает, как ярко выглядит.
«Да, я клоун», — цитирует слова певца портал Prozvezd.info.
Как признался артист, он не стыдится подобных сравнений, ведь жизнь его семьи и все его детство связаны с цирком. На самом деле Киркорова вдохновляют и окрыляют нападки пользователей Сети, так что он даже в 55 лет с гордостью носит образ клоуна.