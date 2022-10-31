Киркоров оказался в центре нового скандала: выходка вызвала оторопь

Филипп Киркоров вновь показал во всей красе своей непростой характер. Музыкант дал очередное интервью, во время которого был не в духе. Дошло до того, что один из вопросов журналиста привел артиста в бешенство.

Все случилось после концерта, который экс-супруг Аллы Пугачевой дал в Санкт-Петербурге. Один из корреспондентов спросил поп-короля отечественной эстрады, коллекционирует ли он что-либо. На что Филипп Бедросович признался, что часто с гастролей привозит меню из ресторанов.

«Тырите?» — тут же уточнила журналистка, на что получила четкую инструкцию к действию от Киркорова.

«Да пошла ты!» — парировал собеседник.

На этом беседа закончилась, видео инцидента было опубликовано Telegram-каналом Mash. В конце ролика артист произносит: «Она сейчас пойдет отсюда». Что было дальше — осталось за кадром.

Отметим, что интернет-пользователи в большинстве своем встали на сторону оскандалившегося исполнителя. Выходка представителя СМИ у многих вызвала оторопь.