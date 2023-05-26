Киркоров неосторожной фразой выдал отношение к семье Пугачевой: вот это поворот

Пути Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой давно разошлись. Но поп-король отечественной эстрады все еще не может отпустить прошлое. В очередном публичном высказывании артист невольно выдал свое отношение к семье Примадонны.

Дочь Аллы Борисовны отметила 52-летие — певец поздравил Кристину Орбакайте в своих соцсетях. Исполнитель не скупился на комплименты и признание заслуг коллеги по цеху. Киркоров восхитился тем, что наследница Пугачевой не осталась «звездным ребенком», а смогла найти в жизни свою дорогу — стала востребованной артисткой, женой и матерью.

Но есть в этой бочке меда и ложка дегтя. Филипп Бедросович заметил, что когда-то Орбакайте была его падчерицей, а стала другом. К тому же музыкант ясно дал понять: Пугачева не хотела впускать его в свою семью. «Наше знакомство и общение были вопреки», — посетовал он, обратившись к имениннице. Даже в поздравительной речи Киркоров не смог скрыть обиду на экс-супругу, которая о нем, судя по всему, даже и не вспоминает.