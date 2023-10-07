Киркоров хотел жениться вовсе не на Пугачевой: вот кого умолял о браке перед свадьбой с Примадонной

Филипп Киркоров все еще считает Аллу Пугачеву главной женщиной своей жизни. В ее честь музыкант даже назвал единственную дочь. Но лишь теперь выяснилось, что Алла-Виктория вполне могла носить имя другой певицы.

Изначально поп-король хотел жениться вовсе не на Примадонне. Буквально за неделю до свадьбы с артисткой он умолял о браке Любовь Успенскую. Об этом она заявила в новом интервью.

«Он мне делал предложение в Америке», — призналась знаменитость в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!».

Киркорова не волновало, что его «невеста» уже была замужем и воспитывала дочь. В любом случае к предложению руки и сердца звезда не отнеслась серьезно.

Королева шансона дала понять, что крепкую семью исполнитель строить с ней не собирался. Для него все это было лишь эффективным сотрудничеством.