Киркоров будет в шоколаде: обомлеете, узнав, сколько звезды получают за новогодние корпоративы

Не за горами череда праздничных вечеринок и концертов, которые обычно позволяют российским певцам сколотить целое состояние на весь следующий год. У популярных исполнителей график новогодних корпоративов расписан на несколько месяцев вперед. Как выяснилось, в этом году звезды могут претендовать на кругленькие гонорары — такие суммы вызовут шок у обычных россиян.

Так, одними из самых «дорогих» артистов являются Филипп Киркоров и Григорий Лепс. Они соглашаются выступить на вечеринках за сумму до 10 млн рублей. Похожие расценки называют менеджеры Полины Гагариной и Басты.

Примерно в два раза дешевле обойдутся приглашения на корпоративы таких певцов, как Николай Басков, Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский, Дима Билан или Леонид Агутин. За 2 млн рублей согласятся выступить Любовь Успенская, Ирина Дубцова, Лолита или Клава Кока.

Однако конечное ценообразование зависит от множества факторов. Например, если артист уже и так перегружен работой, то на еще одно выступление он согласится с наценкой в четверть от своего обычного гонорара. А за концерт прямо в новогоднюю ночь исполнитель потребует накинуть еще 50%, как пишет «КП».