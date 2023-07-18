Кирилла Гребенщикова долгое время считали сыном этого легендарного актера: дело вот в чем

Кирилл Гребенщиков вырос в актерской семье. Его отец Юрий Гребенщиков известен по фильмам «Грубая посадка» и «Отряд специального назначения», а мать Наталья Орлова долгие годы посвятила службе в Московском драматическом театре имени Станиславского. При этом самого Кирилла окружение не связывало со знаменитыми родителями.

Дело в том, что в 10 лет Гребенщиков-младший снялся вместе с отцом в драме «Грачи». И вместе с ними в картине появился Леонид Филатов. Юный Кирилл рассказывал всем своим знакомым, что работал вместе с папой. Но его друзья перепутали и решили, что отец Кирилла — это сам Филатов.

В течение многих лет публика была уверена, что Гребенщиков — родственник звезды «Забытой мелодии для флейты». Ситуация изменилась лишь тогда, когда Кирилл прославился сам. Его перестали ассоциировать с легендой советского экрана, и теперь уже мало кто помнит об этой комичной путанице.