Киноафиша Статьи Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить

7 февраля 2026 19:34
Легкая картина помогает понять, что все у нас в жизни хорошо.

Вслед за неожиданным и тёплым успехом первого фильма зрители с нетерпением ждут продолжения трогательной истории. Речь о картине «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» — киргизском роуд-муви, премьера которого в России состоялась 5 февраля 2026 года.

Первая часть, вышедшая в 2024 году, завоевала искреннюю любовь публики, собрав в прокате 85 миллионов рублей и получив высокий зрительский рейтинг 8.6 на КиноПоиске. Многие критики сравнивали её с «Форрестом Гампом» за чистоту и глубину эмоций.

Сюжет продолжает историю необычной дружбы. Девятилетний Самир, выросший в детском доме и не помнящий свою мать, вместе со своим взрослым другом Адилем, добродушным мужчиной с интеллектом ребёнка, отправляется в опасное путешествие из Кыргызстана в Москву.

Их цель — исполнить заветную мечту мальчика и найти самого родного человека. В роли Адиля вновь снялся Эмиль Эсеналиев, а его спутниками в этом пути станут персонажи Павла Майкова, Алексея Щербакова и Станислава Бондаренко.

Режиссёр Руслан Акун создаёт доброе кино о хороших людях, вопросах веры и долга на фоне захватывающих пейзажей. Это эмоциональная история, лишённая иронии и доводящая до слез в финале. Она обращается к самым простым и важным ценностям, заставляя сопереживать героям, вне зависимости от взглядов зрителя. Фильм, который определённо стоит посмотреть, чтобы снова поверить в силу доброты.

Фото: Кадр из фильма «Рай под ногами матерей 2» (2026)
Игорь Мустафин
