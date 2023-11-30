Кир Булычев в какой-то момент разлюбил Алису Селезневу: вот что злило писателя

Кир Булычев написал такое количество произведений, что их хватило на целых 18 томов. Но помнят его преимущественно по историям про Алису Селезневу. Отношения с этой героиней у писателя сложились непростые.

Персонажа автор назвал в честь своей дочери, хоть и уточнял, что речи о прототипе не идет. И все же драматург будто собственноручно надел на себя оковы, которые сильно сдерживали полет его фантазии.

В какой-то момент создатель разлюбил свое детище, о чем можно судить по нескольким фактам. Алиса перестала расти: читатели узнали о девочке, когда ей было три года, затем она достигла 13-летия и больше не взрослела. По всей видимости, Булычев не хотел думать над развитием путешественницы во времени.

К тому же критики твердят, что первые повести о Селезневой написаны гораздо лучше, а последующие творения фантаста заметно теряли в качестве. Между тем он сам даже не скрывал свое разочарование и даже злился на маленькую Алису.

Писатель негодовал из-за того, что стал заложником этой девочки, как когда-то Артур Конан Дойл попал в плен созданного им Шерлока Холмса. Сценарист говорил, что устал от популярной героини. Но в то же время окончательно оборвать связь и ассоциации с ней он уже не мог.