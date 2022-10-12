«Кипятите? Тогда мы идем к вам!»: герою из той самой рекламы не позавидуешь

Многие россияне прекрасно помнят знаменитую рекламу стирального порошка Tide, впервые появившуюся на телеэкранах в 2002 году. А фраза «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» почти мгновенно стала культовой. Произнесший ее актер Владимир Тишко тоже моментально стал звездой.

Но, к сожалению, именно эта всенародная популярность в итоге сгубила всю его карьеру. Несмотря на то, что Тишко регулярно играл в театре и вел много передач на разных телеканалах, все продолжали воспринимать его как «того самого парня из рекламы про Tide или кипячение».

К тому же, вокруг Владимира начали появляться слухи о его разгульном поведении — ему приписывали дебоши, пьяные драки и злоупотребление спиртным. В итоге Тишко даже подал иск к передаче «10 самых загубленных звездных карьер» и отсудил у коллег-телевизионщиков 10 000 рублей, защитив свои честь и достоинство.

А спустя несколько лет Владимир оказался в центре нового скандала: у него обнаружили миллионные долги по кредиту, за которые отобрали машину, а также чуть не лишили электричества в квартире из-за долга по уплате ЖКХ. Тогда Тишко объяснял эту ситуацию финансовыми трудностями из-за отсутствия работы, однако долг за «коммуналку» все же погасил.