Кинозвезду СССР мечтала усыновить каждая семья: его участь заставит рыдать
Такой конец было невозможно предугадать.
Толя Бавыкин стал звездой СССР после премьеры картины «Максимка», где он сыграл главную роль. Обаятельный темнокожий мальчик покорил весь Советский Союз. Многие верили, что Толю ждет удивительное будущее в кино, но его жизнь оборвалась очень рано.
Создатели фильма «Максимка» утвердили Бавыкина без проб — хватило одной улыбки мальчика. На съемках Толя не робел, текст запоминал быстро и всегда спокойно себя вел. Бавыкина всей душой полюбили и его старшие коллеги.
Вскоре после премьеры фильма общественность узнала, что юный актер живет с матерью и братом в бараке в ужасных условиях. После этого «Максимку» мечтала усыновить каждая семья. Матери Александре даже предлагали перебраться в большой город, но она отказалась и осталась с Толей в Архангельске.
Смерть настигла Бавыкина в 15 лет. Юноша любил зимой покататься, прицепившись к кузову грузовика. Однажды водитель слишком резко затормозил, и Толя ударился головой. Через некоторое время у него обнаружили водянку головного мозга, врачи оказались бессильны. Последние дни своей жизни он провел в родном бараке.