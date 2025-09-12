Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»

Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»

12 сентября 2025 19:34
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»

Определена лучшая экранизация за все время.

Вы можете пересматривать «Побег из Шоушенка» каждый год, спорить о культовости «Сияния» до хрипоты или считать «Кэрри» вершиной хоррора, но у фактов есть свое мнение.

На этой неделе в кино выходит «Долгая прогулка», и вот она, сенсация: фильм официально стал самой высокооцененной экранизацией Стивена Кинга за всю историю.

Первые овации после премьеры

Фильм получил 93% свежести на Rotten Tomatoes при 120 рецензиях. Такой результат — не просто удача, это упорная работа режиссера Фрэнсиса Лоуренса (того самого, что снял «Голодные игры») и сценариста Дж. Т. Моллнера, которому удалось превратить мрачную антиутопию в настоящее кино-событие.

Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»

По словам рецензентов Collider, это «один из лучших и самых душераздирающих фильмов ужасов последних лет». Остается только дождаться 18 сентября — в этот день картина выйдет в России — и посмотреть самому.

Интересный поворот: «Долгая прогулка» основана не просто на романе Кинга, а на его книге, написанной под псевдонимом Ричард Бахман. Когда-то Кинг не был уверен, будут ли его книги продаваться, если убрать с обложки его знаменитую фамилию. Спойлер: будут. Особенно, если их потом экранизировать на таком уровне.

Остальные хиты рядом, но не дотянули

Вот где начинается кино-драма. Несмотря на культовый статус, «Сияние» Кубрика — с его «А вот и Джонни!» — набрало всего 84% на Rotten Tomatoes. У «Кэрри» такой же, как и у «Прогулки» показатель, но меньше отзывов. А вот «Останься со мной» и «Шоушенк» не смогли дотянуться до такой свежести — хоть и остаются любимцами зрителей.

Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»

Получается, на сегодня «Долгая прогулка» — самый титулованный фильм Кинга в истории, по крайней мере, если судить по оценкам критиков.

Ранее мы писали: Заморить книжного червячка: выбрали 6 главных экранизаций осени-2025 — от сразу двух фильмов по Кингу до чернухи с ДиКаприо

Фото: Кадры из фильмов «Сияние» (1980 г.), «Долгая прогулка» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Заморить книжного червячка: выбрали 6 главных экранизаций осени-2025 — от сразу двух фильмов по Кингу до чернухи с ДиКаприо Заморить книжного червячка: выбрали 6 главных экранизаций осени-2025 — от сразу двух фильмов по Кингу до чернухи с ДиКаприо Читать дальше 10 сентября 2025
Фильм «Жизнь Чака» от книги Кинга отличается в мелочах — но пару уникальных моментов режиссер придумал сам (и получилось потрясающе!) Фильм «Жизнь Чака» от книги Кинга отличается в мелочах — но пару уникальных моментов режиссер придумал сам (и получилось потрясающе!) Читать дальше 11 сентября 2025
Король ужасов может гордиться: самые страшные адаптации Стивена Кинга, которые не дадут спать минимум пару ночей Король ужасов может гордиться: самые страшные адаптации Стивена Кинга, которые не дадут спать минимум пару ночей Читать дальше 10 сентября 2025
Грядущая «Долгая прогулка» станет отличным сиквелом для хитового сериала по Стивену Кингу — шоу недавно продлили на еще один сезон Грядущая «Долгая прогулка» станет отличным сиквелом для хитового сериала по Стивену Кингу — шоу недавно продлили на еще один сезон Читать дальше 8 сентября 2025
Лучшие годы Бессона давно прошли: больше не снимает хитов вроде «Леона» — режиссера подловили на плагиате (кадр в кадр) Лучшие годы Бессона давно прошли: больше не снимает хитов вроде «Леона» — режиссера подловили на плагиате (кадр в кадр) Читать дальше 12 сентября 2025
Мир, в котором Волан-де-Морт победил: нас ждет еще один фильм по «Гарри Поттеру» — мрачнее всех предыдущих вместе взятых Мир, в котором Волан-де-Морт победил: нас ждет еще один фильм по «Гарри Поттеру» — мрачнее всех предыдущих вместе взятых Читать дальше 11 сентября 2025
Сапожник без сапог: в топ-10 любимых фильмов Кинга всех времен — ни единого ужастика, зато есть Спилберг, военщина и «разрывная» комедия Сапожник без сапог: в топ-10 любимых фильмов Кинга всех времен — ни единого ужастика, зато есть Спилберг, военщина и «разрывная» комедия Читать дальше 10 сентября 2025
Стивен Спилберг в восторге от нового боевика с Леонардо ДиКаприо — как и все мировые критики Стивен Спилберг в восторге от нового боевика с Леонардо ДиКаприо — как и все мировые критики Читать дальше 10 сентября 2025
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне Читать дальше 13 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше