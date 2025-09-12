Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»

Вы можете пересматривать «Побег из Шоушенка» каждый год, спорить о культовости «Сияния» до хрипоты или считать «Кэрри» вершиной хоррора, но у фактов есть свое мнение.

На этой неделе в кино выходит «Долгая прогулка», и вот она, сенсация: фильм официально стал самой высокооцененной экранизацией Стивена Кинга за всю историю.

Первые овации после премьеры

Фильм получил 93% свежести на Rotten Tomatoes при 120 рецензиях. Такой результат — не просто удача, это упорная работа режиссера Фрэнсиса Лоуренса (того самого, что снял «Голодные игры») и сценариста Дж. Т. Моллнера, которому удалось превратить мрачную антиутопию в настоящее кино-событие.

По словам рецензентов Collider, это «один из лучших и самых душераздирающих фильмов ужасов последних лет». Остается только дождаться 18 сентября — в этот день картина выйдет в России — и посмотреть самому.

Интересный поворот: «Долгая прогулка» основана не просто на романе Кинга, а на его книге, написанной под псевдонимом Ричард Бахман. Когда-то Кинг не был уверен, будут ли его книги продаваться, если убрать с обложки его знаменитую фамилию. Спойлер: будут. Особенно, если их потом экранизировать на таком уровне.

Остальные хиты рядом, но не дотянули

Вот где начинается кино-драма. Несмотря на культовый статус, «Сияние» Кубрика — с его «А вот и Джонни!» — набрало всего 84% на Rotten Tomatoes. У «Кэрри» такой же, как и у «Прогулки» показатель, но меньше отзывов. А вот «Останься со мной» и «Шоушенк» не смогли дотянуться до такой свежести — хоть и остаются любимцами зрителей.

Получается, на сегодня «Долгая прогулка» — самый титулованный фильм Кинга в истории, по крайней мере, если судить по оценкам критиков.

