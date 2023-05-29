Кинотеатры не выдерживали: провалившийся в Америке фильм стал хитом в СССР

В советский кинопрокат нечасто выходили иностранные фильмы. Однако порой случались по-настоящему удивительные события. Так, зрители в СССР смогли увидеть фантастическую мелодраму «Человек со звезды».

В Америке сборы от показа картины едва смогли покрыть бюджет. К сожалению, людей не привлекал ни интересный сюжет, ни талантливый красавчик Джефф Бриджес в роли любопытного инопланетянина. Творение режиссера Джона Карпентера на родине восприняли достаточно холодно. Но ситуация в советском прокате обстояла совсем иначе.

В СССР было продано почти 36 миллионов билетов. Зрители с радостью смотрели голливудскую новинку с именитыми актерами. К тому же картина была действительно достойна внимания публики. Некоторые сцены даже сегодня не уступают в драматичности общепризнанным образцам этого жанра. А между Карпентером и Карен Аллен была видна настоящая химия.