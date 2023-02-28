«Киношные» амазонки кусают локти: только взгляните на самую горячую в мире культуристку

Многие топовые актрисы неоднократно воплощали на экране образы сильных дам. Но всем им далеко до испанской культуристки Марии Паулетт, которая может дать фору любой «чудо-женщине».

Девять лет назад она стала профессиональной спортсменкой, и после этого начался ее путь к всемирной славе. Девушка отличается не только потрясающей накачанной фигурой, но и роскошной модельной внешностью. Марию совершенно не зря называют самой красивой культуристкой в мире.

Паулетт участвовала в шоу и престижных соревнованиях, где громко заявила о себе. Своими успехами девушка стала делиться в социальных сетях, благодаря которым она обзавелась армией поклонников. И это неудивительно, ведь спортсменка — настоящая красотка с горячим темпераментом.

В своем микроблоге Мария делится секретами успеха, рассказывает о правильном рационе и полезном питании. Также девушка честно призналась, что иногда балует себя вредными вкусностями. Главное, как подытожила Мария, — это тренировка мозга, а не только тела.