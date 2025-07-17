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Киноребус для выросших в СССР: угадайте, какие 5 фильмов зашифрованы на картинках (тест)

17 июля 2025 15:13
Киноребус для выросших в СССР: угадайте, какие 5 фильмов зашифрованы на картинках (тест)

Если ответите на 5/5 верно, вы точно опытный зритель. 

Советское кино — это целая эпоха, знакомые цитаты и любимые герои, которых мы помним даже спустя десятилетия. Но сможете ли вы узнать культовые фильмы, если их названия зашифрованы в ребусах? Проверьте свою смекалку прямо сейчас в нашем новом тесте.

Здесь вас ждут пять загадок разной сложности — от очевидных до тех, что заставят немного поломать голову. Готовы проверить, насколько хорошо вы читаете между картинок? Тогда вперёд — угадывайте, смейтесь над ошибками и, конечно, делитесь результатами.

Кто знает, может, после этого теста вам захочется пересмотреть что-то из старой доброй классики.

Ранее мы писали: Этот советский фильм вдохновил самого Нолана: а в СССР он был в «черном списке» — не помог даже Янковский в главной роли

Фото: соцсети
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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