Киноманы запомнили Федосову сварливой старухой: будете в шоке, узнав о ней правду

Надежда Федосова прославилась как одна из самых ярких и характерных актрис советского кинематографа. На экране она воплощала образы женщин со сложной судьбой, которые прошли через множество жизненных невзгод и препятствий. И эти роли настолько удавались знаменитости, что зрители начали ассоциировать артистку с ее героинями.

Так, фанаты были уверены, что и в жизни Федосова отличается тяжелым характером и груба с окружающими. По их мнению, артистка вне экрана также покрывала голову платком, а ее судьба была полна лишений и несчастий.

На самом же деле артистка всегда была скромна и воспитана. Она была известна близким как заводная женщина с прекрасным чувством юмора. А с новыми знакомыми актриса всегда вела себя интеллигентно и не позволяла лишнего.

Правду же фанатам раскрыла журналист Эльга Лындина, которая в 1974 году написала большой материал о Федосовой. Именно она рассказала публике, как ведет себя артистка вне съемочной площадки, шокировав ее многочисленных поклонников.