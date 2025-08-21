Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Киноманам с плохой памятью вход воспрещен: угадайте культовый советский фильм по актерам без кадров и подсказок (сложный тест)

Киноманам с плохой памятью вход воспрещен: угадайте культовый советский фильм по актерам без кадров и подсказок (сложный тест)

21 августа 2025 14:30
Киноманам с плохой памятью вход воспрещен: угадайте культовый советский фильм по актерам без кадров и подсказок (сложный тест)

Спойлер: в подводке к тесту мы попытаемся вас запутать.

Все знают, что в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!» снялись Андрей Мягков, Юрий Яковлев, Барбара Брыльска и Александр Ширвиндт. А в каком еще фильме собиралась эта разношерстная компания? И собиралась ли вообще? Наш сегодняшний тест посвящен именно этому.

Без стильных титров, без кадров-подсказок, строго по именам актеров вам предстоит угадать, о каком фильме идет речь.

Мы собрали команды, которые кажутся случайными, но на самом деле навсегда вписаны в историю советского кинематографа. Где еще, кроме «Кавказской пленницы», пересеклись пути Юрия Никулина, Александра Демьяненко и Владимира Этуша? В какую еще комедию позвали на роли сразу и Светлану Немоляеву, и Татьяну Васильеву, и Михаила Державина?

Этот тест — высший пилотаж для киномана. Он не про сюжетные повороты или цитаты, которые у всех на слуху. Он про то, чтобы по одному только созвездию фамилий в титрах вспомнить всю магию фильма: его атмосферу, интонации, мельчайшие детали.

Здесь придется напрячь не только память, но и ассоциативное мышление, ведь порой актеры, которых мы привыкли видеть в одних амплуа, собирались в совершенно неожиданных проектах.

Вперёд — и никаких подсказок! Вас ждут 8 вопросов, которые отделяют простого зрителя от настоящего знатока.

Ранее мы писали: На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру

Фото: Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Джентльмены у дачи: тест для тех, кто не знает, как провести выходной — угадайте шедевр советского кино по дачному кадру Джентльмены у дачи: тест для тех, кто не знает, как провести выходной — угадайте шедевр советского кино по дачному кадру Читать дальше 18 августа 2025
«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей) «Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей) Читать дальше 22 августа 2025
Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет Читать дальше 22 августа 2025
Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото) Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото) Читать дальше 22 августа 2025
«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком» «То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком» Читать дальше 22 августа 2025
Тест для настоящих знатоков кино СССР: сможете вспомнить 5 фильмов по кадрам с музыкантами? Тест для настоящих знатоков кино СССР: сможете вспомнить 5 фильмов по кадрам с музыкантами? Читать дальше 21 августа 2025
Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны Читать дальше 21 августа 2025
«Изгиб гитары желтой…»: только выросшие на кино СССР вспомнят 5/5 фильмов по кадрам с музыкальным инструментом (тест) «Изгиб гитары желтой…»: только выросшие на кино СССР вспомнят 5/5 фильмов по кадрам с музыкальным инструментом (тест) Читать дальше 21 августа 2025
Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме Читать дальше 21 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше