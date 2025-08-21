Киноманам с плохой памятью вход воспрещен: угадайте культовый советский фильм по актерам без кадров и подсказок (сложный тест)

Спойлер: в подводке к тесту мы попытаемся вас запутать.

Все знают, что в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!» снялись Андрей Мягков, Юрий Яковлев, Барбара Брыльска и Александр Ширвиндт. А в каком еще фильме собиралась эта разношерстная компания? И собиралась ли вообще? Наш сегодняшний тест посвящен именно этому.

Без стильных титров, без кадров-подсказок, строго по именам актеров вам предстоит угадать, о каком фильме идет речь.

Мы собрали команды, которые кажутся случайными, но на самом деле навсегда вписаны в историю советского кинематографа. Где еще, кроме «Кавказской пленницы», пересеклись пути Юрия Никулина, Александра Демьяненко и Владимира Этуша? В какую еще комедию позвали на роли сразу и Светлану Немоляеву, и Татьяну Васильеву, и Михаила Державина?

Этот тест — высший пилотаж для киномана. Он не про сюжетные повороты или цитаты, которые у всех на слуху. Он про то, чтобы по одному только созвездию фамилий в титрах вспомнить всю магию фильма: его атмосферу, интонации, мельчайшие детали.

Здесь придется напрячь не только память, но и ассоциативное мышление, ведь порой актеры, которых мы привыкли видеть в одних амплуа, собирались в совершенно неожиданных проектах.

Вперёд — и никаких подсказок! Вас ждут 8 вопросов, которые отделяют простого зрителя от настоящего знатока.

