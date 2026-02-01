Киноляп на киноляпе: физики поставили «Интерстеллару» 4 из 5, но устроили ему тотальный разнос

«Интерстеллар» давно стал эталоном научной фантастики. Но что думают о его технологиях те, кто разбирается в ракетах не по фильмам? Инженер Мария Купорова и физик Георгий Тимс, авторы проекта «Физика для гуманитариев», устроили детальный разбор.

Первым под критику попал беспилотник на солнечных батареях, который герои сбивают на первых минутах фильма. У аппарата, якобы летавшего 10 лет, эксперты не увидели ни самих батарей, ни пропеллера, а крылья сочли слишком маленькими. Для справки: реальный рекорд продолжительности такого полета — 64 дня.

Вызвало вопросы и расположение секретного штаба NASA. По сюжету, окна переговорной выходят прямо на стартовую площадку, что в жизни категорически запрещено из-за колоссальной опасности. Ракеты чаще собирают в таком месте, чтобы ни одной души поблизости не было.

Немало претензий и к управлению кораблями. Герои слишком часто берут штурвал в свои руки, хотя стыковка и взлет — процессы, давно доверенные автоматике.

Еще страннее выглядит логистика топлива: «Рейнджеры» несколько раз садятся на планеты и взлетают с них, будто у них в баках неиссякаемый запас. Особенно комичным специалисты назвали взлет с водной глади на планете Миллер: такое просто невозможно.

Но главный ляп, по мнению ученых, — драматичная гибель профессора Манна. Шлюз при неправильной стыковке просто не открылся бы. А яркое пламя в космическом вакууме, лишенном кислорода, — чистая фантазия. Если бы горение и случилось за счет внутреннего кислорода станции, оно выглядело бы как прозрачная сфера, а не кинематографичный факел.

Досталось и дизайну: станция показана как набор модулей на «веревочке», а не плотная конструкция вроде МКС, и скафандры выглядят неправдоподобно легкими. Но это все уже мелочи.

Несмотря на этот разгром, Купорова ставит «Интерстеллару» твердую четвёрку из пяти за смелость и масштаб. Ведь даже с ляпами он сделал для популяризации космоса больше, чем десятки безупречных, но скучных учебных фильмов.