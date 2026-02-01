Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Киноляп на киноляпе: физики поставили «Интерстеллару» 4 из 5, но устроили ему тотальный разнос

Киноляп на киноляпе: физики поставили «Интерстеллару» 4 из 5, но устроили ему тотальный разнос

1 февраля 2026 13:46
Киноляп на киноляпе: физики поставили «Интерстеллару» 4 из 5, но устроили ему тотальный разнос

В кадре периодически творится что-то странное.

«Интерстеллар» давно стал эталоном научной фантастики. Но что думают о его технологиях те, кто разбирается в ракетах не по фильмам? Инженер Мария Купорова и физик Георгий Тимс, авторы проекта «Физика для гуманитариев», устроили детальный разбор.

Первым под критику попал беспилотник на солнечных батареях, который герои сбивают на первых минутах фильма. У аппарата, якобы летавшего 10 лет, эксперты не увидели ни самих батарей, ни пропеллера, а крылья сочли слишком маленькими. Для справки: реальный рекорд продолжительности такого полета — 64 дня.

Вызвало вопросы и расположение секретного штаба NASA. По сюжету, окна переговорной выходят прямо на стартовую площадку, что в жизни категорически запрещено из-за колоссальной опасности. Ракеты чаще собирают в таком месте, чтобы ни одной души поблизости не было.

Немало претензий и к управлению кораблями. Герои слишком часто берут штурвал в свои руки, хотя стыковка и взлет — процессы, давно доверенные автоматике.

Еще страннее выглядит логистика топлива: «Рейнджеры» несколько раз садятся на планеты и взлетают с них, будто у них в баках неиссякаемый запас. Особенно комичным специалисты назвали взлет с водной глади на планете Миллер: такое просто невозможно.

Киноляп на киноляпе: физики поставили «Интерстеллару» 4 из 5, но устроили ему тотальный разнос

Но главный ляп, по мнению ученых, — драматичная гибель профессора Манна. Шлюз при неправильной стыковке просто не открылся бы. А яркое пламя в космическом вакууме, лишенном кислорода, — чистая фантазия. Если бы горение и случилось за счет внутреннего кислорода станции, оно выглядело бы как прозрачная сфера, а не кинематографичный факел.

Досталось и дизайну: станция показана как набор модулей на «веревочке», а не плотная конструкция вроде МКС, и скафандры выглядят неправдоподобно легкими. Но это все уже мелочи.

Несмотря на этот разгром, Купорова ставит «Интерстеллару» твердую четвёрку из пяти за смелость и масштаб. Ведь даже с ляпами он сделал для популяризации космоса больше, чем десятки безупречных, но скучных учебных фильмов.

Фото: Кадры из фильма «Интерстеллар» (2014 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
«Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут «Не ведьма, а доярка в бане»: на фоне худшей версии «Мастера и Маргарит» фильм Локшина реально крут Читать дальше 18 февраля 2026
Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Читать дальше 17 февраля 2026
Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис Читать дальше 17 февраля 2026
Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше