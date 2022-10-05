Кинокарьера под угрозой: куда пропали автомобили из любимых советских фильмов

Изюминкой музея студии «Мосфильм» является ее гараж. Автопарк насчитывает около 90 машин, но лишь самые ценные ретро-экземпляры доступны на экскурсиях. Там можно увидеть и «Москвич 401» из фильма «Москва слезам не верит», и «ЗИС-101», который пожалели по-настоящему пускать на воду в «Старых клячах», и Rolls-Royce, засветившийся в «Новых приключениях неуловимых». Причем каждое авто до сих пор на ходу, но в кадре появляется очень редко.

Как оказалось, в настоящее время «кинокарьера» автомобилей из любимых советских фильмов под угрозой. Дело в том, что необходимый для большей части старых машин бензин марки АИ-80 уже исчез из широкой продажи. Такая марка топлива больше не соответствует новым экологическим требованиям. Что уж говорить про А-66, который нужно заливать в «полуторки». Пока работники «Мосфильма» используют прежние запасы топлива, а затем им придется экспериментировать, чтобы узнать, как старые двигатели воспримут нынешний бензин АИ-92, пишет издание «За рулем ».