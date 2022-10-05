Кинокарьера под угрозой: куда пропали автомобили из любимых советских фильмов
Некоторые машины зрители рискуют больше никогда не увидеть.
Изюминкой музея студии «Мосфильм» является ее гараж. Автопарк насчитывает около 90 машин, но лишь самые ценные ретро-экземпляры доступны на экскурсиях. Там можно увидеть и «Москвич 401» из фильма «Москва слезам не верит», и «ЗИС-101», который пожалели по-настоящему пускать на воду в «Старых клячах», и Rolls-Royce, засветившийся в «Новых приключениях неуловимых». Причем каждое авто до сих пор на ходу, но в кадре появляется очень редко.
Как оказалось, в настоящее время «кинокарьера» автомобилей из любимых советских фильмов под угрозой. Дело в том, что необходимый для большей части старых машин бензин марки АИ-80 уже исчез из широкой продажи. Такая марка топлива больше не соответствует новым экологическим требованиям. Что уж говорить про А-66, который нужно заливать в «полуторки». Пока работники «Мосфильма» используют прежние запасы топлива, а затем им придется экспериментировать, чтобы узнать, как старые двигатели воспримут нынешний бензин АИ-92, пишет издание «За рулем».