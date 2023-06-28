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Кинохиту СССР пришлось менять название и актеров: не зацепило лишь Мягкова

28 июня 2023 09:45
Кинохиту СССР пришлось менять название и актеров: не зацепило лишь Мягкова

До сих пор неизвестно, что там произошло.

Советская военная картина «Нежданный гость» могла получиться совсем другой. В процессе работы над фильмом создатели изменили название ленты и даже ключевую актрису. Неизменным остался лишь исполнитель главной роли Андрей Мягков.

Изначально ключевую героиню должна была сыграть Тамара Семина, будущая звезда серила «Вечный зов». Однако по непонятным причинам ее заменили на Алину Покровскую. Есть версия, что актриса пребывала на пике славы после выхода «Офицеров», и на режиссера надавили сверху, чтобы он позвал в свою картину именно ее.

Это была не единственная неожиданная замена. Изначально фильм назывался «Остаются живыми», но ближе к премьере его переименовали в «Нежданного гостя». Тоже неизвестно, по какой причине произошла эта метаморфоза.

Фильм снят по рассказу «При свете дня». События разворачиваются спустя год после войны. Солдат Слепцов находит Ольгу Нечаеву, муж которой был его боевым товарищем. Герой рассказывает женщине о его подвигах и стойкости. Ольга поражена, ведь она запомнила мужа робким человеком.

Кинохиту СССР пришлось менять название и актеров: не зацепило лишь Мягкова
Фото: Кадры из фильма «Нежданный гость» (1972), кадр из фильма «Инженер Прончатов» (1972)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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