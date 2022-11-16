Кино разрушило судьбу самого красивого ребенка ХХ века: его состояние ужаснет (фото)

В кино Бьерн Андресен попал благодаря бабушке, работавшей на студии. Женщина видела яркую красоту внука и понимала, что ему предначертано стать звездой экрана. В 1970 году режиссер Лукино Висконти как раз подыскивал актера на главную роль в экранизацию произведения Томаса Манна «Смерть в Венеции». Постановщику не нравился ни один из возможных кандидатов: в юношах он не видел нужной доли аристократизма и искры. И только в Андресене он все это нашел.

Много позже съемки Бьерн описывал как кошмар. Взрослые не помогали подростку в кадре и только накладывали на него все больше и больше запретов: ему нельзя было играть с остальными ребятами, купаться или загорать. Кроме того, юношу смущал двусмысленный подтекст в фильме. Его опасения оправдались после премьеры: пока критики называли Бьерна кумиром поколения и предлагали рисовать с него картины, для миллионов людей он стал объектом для похоти. Андресен вспоминал, что ощущал себя «куском мяса» и не был рад такой популярности.

К нему прикрепился титул «самого красивого мальчика ХХ века». На деле же молодой актер страдал от психологической нестабильности, комплексов, панических атак и депрессии. Кино разрушило его судьбу, и он обратился к музыке, о которой всегда мечтал. Бьерн выучился на пианиста, однако на сцене его продолжали воспринимать как героя из «Смерти в Венеции». Тогда он стал учителем музыки.

Сейчас 67-летний Андресен ничем не напоминает того юного красавца из фильма. Он выглядит старше своих лет из-за обилия морщин и копны седых волос. Бьерн живет в Стокгольме, продолжает работать учителем, изредка снимается в кино, но не любит вспоминать о фильме, который сделал его известным. Для того, чтобы спокойно о нем говорить, актеру пришлось пройти годы психотерапии.

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