«Кино о нас с вами»: этот фильм про СССР затерялся спустя годы — хотя должен был стать таким же культовым как «Брат»

В начале нулевых российское кино жонглировало новыми идеями, находясь почти на пике. Алексей Балабанов выпускал «Брат 2», Александр Митта удивлял «Таежным романом», а «В августе 44-го…» собирал мощный актерский состав. На этом фоне вышел фильм, который вполне мог стать культовым, но почему-то прошел мимо широкой славы.

Поговорим о «Нежном возрасте» Сергея Соловьева и его попытке переосмыслить взросление поколения восьмидесятых и девяностых.

История взросления одного человека

Соловьев на тот момент уже был мастером со своим стилем. За его плечами были «Асса», «Сто дней после детства», «Станционный смотритель». И здесь он снова делает ставку на личную историю, только более резкую и болезненную.

В центре сюжета оказывается Иван Громов, парень из интеллигентной семьи с героическим прошлым: дед — генерал-лейтенант авиации, бабушка — летчица легендарного женского полка. Сам Иван приходит в сознание в госпитале, где рассказывает психиатру свою жизнь так, будто исповедуется.

Фильм охватывает почти два десятилетия. Детство, первая любовь, взросление в эпоху перемен. Его отношения с Леной начинаются еще в детском саду, потом они расходятся, снова сходятся и пытаются строить жизнь в мире, который меняется быстрее, чем они успевают к нему адаптироваться. Лена попадает в модельный бизнес и оказывается во Франции, а Иван будто застревает между прошлым семьи и новой реальностью.

Недовольных было много

Картину ругали и ругают за якобы искаженный образ СССР, хотя многие зрители с этим спорят до сих пор. На Кинопоиске у фильма крепкие 7,3 балла, а комментарии к нему звучат удивленно: откуда столько хейта, если фильм так честно показывает путь поколения? Зрители отмечают необычную подачу от лица героя, сравнивают структуру повествования с «Форрестом Гампом», спорят о разнице между молодежью тех лет и сегодняшней. Картина добилась своего: заставила задуматься.

"Нежный возраст" будет близок российскому зрителю. Это кино о нас с вами, о нашем прошлом.

Часто повторется мысль о том, что «Нежный возраст» вполне мог стать в одном ряду с «Братом» или «Жмурками». Фильм говорит о том, что молодые люди изначально открыты и добры, но мир быстро делает их осторожными и циничными.

Фильм очень крутой. Честно говоря, я всегда удивлялся тому, что "Нежный возраст" не стал таким же культовым, как "Брат" или "Жмурки", — рассуждают в Сети.

Здорово, что спустя 25 лет к этому честному рассказу о жизни возвращаются. Приходит и новое поколение, чтобы посмотреть, что все мы не такие уж и разные.

