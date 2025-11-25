Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Кино о нас с вами»: этот фильм про СССР затерялся спустя годы — хотя должен был стать таким же культовым как «Брат»

«Кино о нас с вами»: этот фильм про СССР затерялся спустя годы — хотя должен был стать таким же культовым как «Брат»

25 ноября 2025 17:09
«Кино о нас с вами»: этот фильм про СССР затерялся спустя годы — хотя должен был стать таким же культовым как «Брат»

История в духе «Форреста Гампа» только сейчас начала получать признание.

В начале нулевых российское кино жонглировало новыми идеями, находясь почти на пике. Алексей Балабанов выпускал «Брат 2», Александр Митта удивлял «Таежным романом», а «В августе 44-го…» собирал мощный актерский состав. На этом фоне вышел фильм, который вполне мог стать культовым, но почему-то прошел мимо широкой славы.

Поговорим о «Нежном возрасте» Сергея Соловьева и его попытке переосмыслить взросление поколения восьмидесятых и девяностых.

История взросления одного человека

Соловьев на тот момент уже был мастером со своим стилем. За его плечами были «Асса», «Сто дней после детства», «Станционный смотритель». И здесь он снова делает ставку на личную историю, только более резкую и болезненную.

В центре сюжета оказывается Иван Громов, парень из интеллигентной семьи с героическим прошлым: дед — генерал-лейтенант авиации, бабушка — летчица легендарного женского полка. Сам Иван приходит в сознание в госпитале, где рассказывает психиатру свою жизнь так, будто исповедуется.

«Кино о нас с вами»: этот фильм про СССР затерялся спустя годы — хотя должен был стать таким же культовым как «Брат»

Фильм охватывает почти два десятилетия. Детство, первая любовь, взросление в эпоху перемен. Его отношения с Леной начинаются еще в детском саду, потом они расходятся, снова сходятся и пытаются строить жизнь в мире, который меняется быстрее, чем они успевают к нему адаптироваться. Лена попадает в модельный бизнес и оказывается во Франции, а Иван будто застревает между прошлым семьи и новой реальностью.

Недовольных было много

Картину ругали и ругают за якобы искаженный образ СССР, хотя многие зрители с этим спорят до сих пор. На Кинопоиске у фильма крепкие 7,3 балла, а комментарии к нему звучат удивленно: откуда столько хейта, если фильм так честно показывает путь поколения? Зрители отмечают необычную подачу от лица героя, сравнивают структуру повествования с «Форрестом Гампом», спорят о разнице между молодежью тех лет и сегодняшней. Картина добилась своего: заставила задуматься.

"Нежный возраст" будет близок российскому зрителю. Это кино о нас с вами, о нашем прошлом.

«Кино о нас с вами»: этот фильм про СССР затерялся спустя годы — хотя должен был стать таким же культовым как «Брат»

Часто повторется мысль о том, что «Нежный возраст» вполне мог стать в одном ряду с «Братом» или «Жмурками». Фильм говорит о том, что молодые люди изначально открыты и добры, но мир быстро делает их осторожными и циничными.

Фильм очень крутой. Честно говоря, я всегда удивлялся тому, что "Нежный возраст" не стал таким же культовым, как "Брат" или "Жмурки", — рассуждают в Сети.

Здорово, что спустя 25 лет к этому честному рассказу о жизни возвращаются. Приходит и новое поколение, чтобы посмотреть, что все мы не такие уж и разные.

Ранее мы писали: «Как это могло стать хитом?»: советскую «Большую перемену» спустя полвека россияне окрестили «пропагандистским бредом»

Фото: Кадры из фильмов «Нежный возраст» (2000), «Брат» (1997)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце «Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце Читать дальше 7 декабря 2025
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино «50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино Читать дальше 10 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Читать дальше 9 декабря 2025
Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Читать дальше 8 декабря 2025
«Это событие года»: «Мастер и Маргарита» Локшина стал хитом проката в Европе – зрители после сеансов «ахают» и бегут читать Булгакова «Это событие года»: «Мастер и Маргарита» Локшина стал хитом проката в Европе – зрители после сеансов «ахают» и бегут читать Булгакова Читать дальше 7 декабря 2025
А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1 А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1 Читать дальше 6 декабря 2025
«Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино «Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино Читать дальше 6 декабря 2025
Критики носили на руках этот фильм с Ярмольником из 90-х: получил Государственную премию и приз в Европе — но до широкого проката так и не добрался Критики носили на руках этот фильм с Ярмольником из 90-х: получил Государственную премию и приз в Европе — но до широкого проката так и не добрался Читать дальше 6 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше