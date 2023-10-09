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Кино для взрослых: лопоухая девочка из «Ералаша» пошла во все тяжкие (фото)

9 октября 2023 11:15
Кино для взрослых: лопоухая девочка из «Ералаша» пошла во все тяжкие (фото)

Красотка заставила сердца мужчин биться чаще.

Многие актеры, прославившиеся в детском возрасте, потом долго избавляются от амплуа невинных милашек. Анна Цуканова-Котт стала известна благодаря ролям смешных и нелепых школьниц в киножурнале «Ералаш». Сейчас артистке уже 34 года, и она давно играет «по-взрослому».

Знаменитость активно снимается в кино и сериалах. На ее счету такие картины, как «Восьмидесятые», «Красная королева», «Мажор» и другие. Цукова-Котт успевает вести социальные сети. Среди публикаций красотки встречаются и весьма пикантные кадры.

Однажды актриса перевоплотилась в фею Динь-Динь. Костюм звезда выбрала довольно откровенный: розовый бюстгальтер и игривые чулки. Реакция подписчиков на видеоролик была бурной. Компанию Анне Цукановой-Котт составила загадочная брюнетка в образе Круэллы.

Кино для взрослых: лопоухая девочка из «Ералаша» пошла во все тяжкие (фото)

«Немецкое кино какое-то», «Анечка, вы богиня», «Хорошая ролевая игра, а продолжение будет?», «Кино для взрослых», «Хороши ведьмочки», — писали восхищенные мужчины.

Фото: Кадры из юмористического киножурнала «Ералаш», соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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