Кино для взрослых: лопоухая девочка из «Ералаша» пошла во все тяжкие (фото)

Многие актеры, прославившиеся в детском возрасте, потом долго избавляются от амплуа невинных милашек. Анна Цуканова-Котт стала известна благодаря ролям смешных и нелепых школьниц в киножурнале «Ералаш». Сейчас артистке уже 34 года, и она давно играет «по-взрослому».

Знаменитость активно снимается в кино и сериалах. На ее счету такие картины, как «Восьмидесятые», «Красная королева», «Мажор» и другие. Цукова-Котт успевает вести социальные сети. Среди публикаций красотки встречаются и весьма пикантные кадры.

Однажды актриса перевоплотилась в фею Динь-Динь. Костюм звезда выбрала довольно откровенный: розовый бюстгальтер и игривые чулки. Реакция подписчиков на видеоролик была бурной. Компанию Анне Цукановой-Котт составила загадочная брюнетка в образе Круэллы.