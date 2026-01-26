«Кино для 40-летних детей»: новые «Звёздные войны» окончательно превратятся в «цветастую помойку» а-ля Marvel

И вы точно знаете имя человека, которого в этом можно обвинить.

Тайка Вайтити объявил о том, как будет выглядеть его версия далекой-далекой галактики. И, судя по всему, это будет очень, очень… весело.

Режиссер, уверяет, что его «Звездные войны» «используют больше веселья из оригинальных фильмов». По словам постановщика, «ставки очень высоки, и происходят серьезные вещи, но есть также много места для развлечений».

Звучит знакомо? Поклонники тут же провели параллель с его же работой для Marvel, особенно с провальным «Тор: Любовь и гром». Реакция в сети была мгновенной и, скажем так, не слишком восторженной.

«Да уж, я не верю ему после “Тора”. Пожалуйста, НЕТ», — пишут одни.

Другие выражаются образнее:

«Цветастая помойка, ура», «Тайка из любого кино пытается сделать «юмористическое шоу», но “Звездные Войны” вообще не про это».

При этом у Вайтити есть и защитники, напоминающие про «Кролика Джоджо» и «Реальных упырей», где его юмор работал. Но страх, что он превратит сагу в очередное «мужское кино для 40-летних детей» — веселое, абсурдное и нереалистичное — сильнее.

После ухода Кэтлин Кеннеди судьба проекта в руках новых руководителей Lucasfilm. Остается только надеяться на чудо — фильм выйдет не раньше 2028 года. Хватит ли у фанатов терпения — большой вопрос.