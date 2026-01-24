Кинг сам экранизировал свой любимый роман — и получился «лучший мини-сериал в жанре ужасов»: вот только знают о нем 1,5 человека

В 2021 году на Apple TV+ вышел мини-сериал «История Лизи» — экранизация одноименного романа Стивена Кинга. Несмотря на громкие имена и то, что для самого Кинга этот проект был особенно важным, сериал прошел мимо широкой аудитории и редко всплывает в подборках.

О чем эта история

В центре сюжета — Лизи Лэндон, вдова известного писателя Скотта Лэндона. Прошло два года после его смерти, но прошлое не отпускает: разбирая рукописи мужа, Лизи находит странную цепочку подсказок, которую он оставил заранее.

Эти шаги ведут ее к подавленным воспоминаниям и к скрытому измерению Boo’ya Moon — месту, тесно связанному с творчеством и травмами Скотта. Параллельно героине приходится защищать себя и сестру от навязчивого поклонника писателя и разбираться с тайнами, которые муж утаивал при жизни.

Почему проект особенный

Все серии мини-сериала написал сам Кинг — без привлечения шоураннеров и сторонних сценаристов. Для автора это одна из самых личных работ: идея романа появилась после страшной аварии 1999 года, когда писатель вернулся из больницы и увидел, что его кабинет уже разобрали, словно его больше нет. Позже писатель утверждал, что это один из самых любимых его романов.

Режиссером выступил Пабло Ларраин, продюсером — Джей Джей Абрамс. Главную роль исполнила великолепная Джулианна Мур, а Скотта Лэндона сыграл Клайв Оуэн. Также в проекте задействованы Джоан Аллен, Дэйн ДеХаан и Сон Кан.

Что говорят зрители

Часть аудитории на IMDb называет сериал одной из самых удачных экранизаций Кинга и отмечает сложный сценарий, внимательное отношение к первоисточнику и необычную структуру повествования. Особенно его советуют тем, кто любит неторопливые истории с фэнтезийными элементами.

Считаю, что это одна из лучших экранизаций романа Кинга и единственная, которая, на мой взгляд, действительно улучшает исходный материал.

Лучший мини-сериал в жанре ужасов из когда-либо снятых, потому что сценарий продуманный и сложный.

При этом критики и зрители сходятся в другом: сериал сильно растянут. Большая часть действия уходит в прошлое, а первые эпизоды перегружены воспоминаниями. Некоторые уверены, что формат из восьми серий оказался избыточным и история выиграла бы от сокращения вдвое.

В итоге «История Лизи» остается нишевым проектом — не для всех, но точно заслуживающим внимания тех, кто ищет нестандартный сериал по Кингу, а не очередной хоррор по шаблону.

Ранее мы писали: 3 свежих сериала с оценкой 7.2+, на которых я залипла: теперь советую и вам – все серии уже вышли, так что можно глянуть залпом