Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кинг сам экранизировал свой любимый роман — и получился «лучший мини-сериал в жанре ужасов»: вот только знают о нем 1,5 человека

Кинг сам экранизировал свой любимый роман — и получился «лучший мини-сериал в жанре ужасов»: вот только знают о нем 1,5 человека

24 января 2026 10:21
Кинг сам экранизировал свой любимый роман — и получился «лучший мини-сериал в жанре ужасов»: вот только знают о нем 1,5 человека

Сериал слишком запутанный для массовой аудитории.

В 2021 году на Apple TV+ вышел мини-сериал «История Лизи» — экранизация одноименного романа Стивена Кинга. Несмотря на громкие имена и то, что для самого Кинга этот проект был особенно важным, сериал прошел мимо широкой аудитории и редко всплывает в подборках.

О чем эта история

В центре сюжета — Лизи Лэндон, вдова известного писателя Скотта Лэндона. Прошло два года после его смерти, но прошлое не отпускает: разбирая рукописи мужа, Лизи находит странную цепочку подсказок, которую он оставил заранее.

Эти шаги ведут ее к подавленным воспоминаниям и к скрытому измерению Boo’ya Moon — месту, тесно связанному с творчеством и травмами Скотта. Параллельно героине приходится защищать себя и сестру от навязчивого поклонника писателя и разбираться с тайнами, которые муж утаивал при жизни.

Кинг сам экранизировал свой любимый роман — и получился «лучший мини-сериал в жанре ужасов»: вот только знают о нем 1,5 человека

Почему проект особенный

Все серии мини-сериала написал сам Кинг — без привлечения шоураннеров и сторонних сценаристов. Для автора это одна из самых личных работ: идея романа появилась после страшной аварии 1999 года, когда писатель вернулся из больницы и увидел, что его кабинет уже разобрали, словно его больше нет. Позже писатель утверждал, что это один из самых любимых его романов.

Режиссером выступил Пабло Ларраин, продюсером — Джей Джей Абрамс. Главную роль исполнила великолепная Джулианна Мур, а Скотта Лэндона сыграл Клайв Оуэн. Также в проекте задействованы Джоан Аллен, Дэйн ДеХаан и Сон Кан.

Кинг сам экранизировал свой любимый роман — и получился «лучший мини-сериал в жанре ужасов»: вот только знают о нем 1,5 человека

Что говорят зрители

Часть аудитории на IMDb называет сериал одной из самых удачных экранизаций Кинга и отмечает сложный сценарий, внимательное отношение к первоисточнику и необычную структуру повествования. Особенно его советуют тем, кто любит неторопливые истории с фэнтезийными элементами.

Считаю, что это одна из лучших экранизаций романа Кинга и единственная, которая, на мой взгляд, действительно улучшает исходный материал.

Лучший мини-сериал в жанре ужасов из когда-либо снятых, потому что сценарий продуманный и сложный.

Кинг сам экранизировал свой любимый роман — и получился «лучший мини-сериал в жанре ужасов»: вот только знают о нем 1,5 человека

При этом критики и зрители сходятся в другом: сериал сильно растянут. Большая часть действия уходит в прошлое, а первые эпизоды перегружены воспоминаниями. Некоторые уверены, что формат из восьми серий оказался избыточным и история выиграла бы от сокращения вдвое.

В итоге «История Лизи» остается нишевым проектом — не для всех, но точно заслуживающим внимания тех, кто ищет нестандартный сериал по Кингу, а не очередной хоррор по шаблону.

Ранее мы писали: 3 свежих сериала с оценкой 7.2+, на которых я залипла: теперь советую и вам – все серии уже вышли, так что можно глянуть залпом

Фото: Legion-Media, Кадры из сериала «История Лизи»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки Читать дальше 17 февраля 2026
24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили 24 серии и ни одной пустой: этот сериал Netflix задал формулу постапокалипсиса — «Фоллаут» и «Одни из нас» просто повторили Читать дальше 16 февраля 2026
«Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших «Свежий и захватывающий»: фанаты «Наследников» подсели на этот сериал от HBO — к 4 сезону пробился в топ лучших Читать дальше 16 февраля 2026
Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Сколько серий будет у «Рыцаря Семи Королевств» — не 10, как в «Игре престолов»: HBO строит масштабные планы Читать дальше 14 февраля 2026
Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра Словно перенеслась во Францию 60-х годов: этот 6-серийный детектив — «воистину королевский подарок» фанатам жанра Читать дальше 14 февраля 2026
«Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» «Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше